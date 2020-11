Trentola Ducenta. Nomina assessori, Ciocia replica al sindaco Apicella

La replica del consigliere di minoranza Michele Ciocia in merito alle dichiarazioni del sindaco Apicella sulla nomina degli assessori (leggi qui).

“Il giorno 16 u.s. – dichiara Ciocia – si è tenuto il Consiglio Comunale in diretta streaming, per cui si può controllare ciò che il sottoscritto ha dichiarato in merito alla composizione della Giunta. Premesso: 1. che già il 24 ottobre dichiarai che le persone da nominare in Giunta, i cui nomi mi furono riferiti da un giornalista della carta stampata, erano persone perbene e seri professionisti; 2. che, per evitare “inciuci” e dicerie di piazza cui il sottoscritto non è abituato, ebbi a dire – e confermo – che solo per opportunità politica e per evitare eventuali futuri conflitti istituzionali era forse il caso che i due dirigenti del Ministero della Giustizia (sezione Penale e Amministrativa) facessero un passo indietro, certamente non per incompatibilità; 3. che, a queste mie osservazioni di carattere politico, nessuno ha replicato, neanche il Sindaco che li aveva nominati! 4. che, contro ogni regola istituzionale, questo argomento è stato portato in piazza, facendo riferimento anche ad interventi riservati tendenti ad un chiarimento benevolo, mettendo in discussione l’onorabilità di qualche amico; 5. che la caduta di stile, caro Apicella, si verifica quando non si parla nelle sedi istituzionali ma sui marciapiedi o nelle piazze. Invito tutti a moderare i termini e a pesare bene le parole che, se usate male o a sproposito, sono come pietre”.