Trentola Ducenta. ‘Il nostro amico albero’, incontro telematico con gli alunni

L’attività amministrativa va avanti nonostante la massima attenzione sia rivolta alle problematiche relative al contenimento della diffusione del Covid ed a quelle ad esso connesse.

L’assessorato all’Istruzione, retto da Vincenzo Sagliocco, infatti, in occasione della “Giornata Nazionale dell’albero, ha promosso, d’intesa con il Sindaco Michele Apicella e con la collaborazione del Circolo didattico “Papa Giovanni Paolo II”, brillantemente diretto dal prof. Gianpaolo Graziano, un incontro con i bambini avente ad oggetto “Il nostro amico albero”.

“Abbiamo approfittato dell’occasione offertaci della Giornata dell’albero – ha dichiarato Sagliocco – per raggiungere un duplice obiettivo: quello di manifestare la vicinanza delle Istituzioni – ed in particolare dell’Amministrazione comunale – a tutti i piccoli discenti che in questo momento sono costretti dall’imperversare del Covid 19 a rinunciare alle lezioni in presenza e ad accontentarsi della didattica a distanza perdendo momenti importanti di contatto e di confronto con i propri compagni e con i docenti; e quello di soffermarci a promuovere la tutela dell’ambiente, la necessità di puntare ad una riduzione dell’inquinamento e la valorizzazione degli alberi quali strumenti necessari per migliorare la qualità dell’aria e della vivibilità cittadina. L’incontro si terrà attraverso l’utilizzo di una piattaforma web e sarà il preludio alla piantumazione di alcuni alberi nei plessi scolastici cittadini che sarà eseguita non appena si allenteranno le restrizioni e si potrà tornare in presenza. L’evento si è potuto svolgere grazie alla sensibilità del Sindaco verso l’argomento e grazie alla disponibilità del relatore, Eduardo Ucciero, agronomo della Regione Campania, e del Dirigente scolastico, Gianpaolo Graziano che ci ha agevolato nell’organizzare l’incontro con gli alunni. Un ringraziamento – conclude l’assessore Sagliocco – devo rivolgere anche alla dottoressa Teresa Gambardella dell’Ufficio Foreste della Regione Campania che ha accolto la nostra richiesta e ci ha fornito una imprescindibile consulenza tecnica sugli alberi più adatti da piantare”.