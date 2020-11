Covid, un altro decesso a Cesa

“Questa epidemia non lascia scampo. Registriamo, nella nostra comunità, un altro decesso”. A comunicarlo, il sindaco Guida.

“Una nostra concittadina, ricoverata in ospedale, non è riuscita a vincere la sua battaglia contro il Covid19. E’ una giornata triste. Purtroppo questo virus quando colpisce le persone più deboli, più fragili, si insinua nel corpo in maniera micidiale. Dobbiamo tutelare queste categorie, le persone anziane e quelle che hanno già patologie. Pensiamo a loro quando non indossiamo la mascherina, pensiamo a loro quando facciamo assembramenti, pensiamo a loro quando assumiamo comportamenti non corretti. Pensiamo a chi ci ha lasciati per via di questo maledetto virus”.