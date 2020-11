Trentola Ducenta. Nomina assessori, Apicella: “Ciocia ha perso i dettami giuridico-istituzionali che regolano attività Assessori”

“Le dichiarazioni fatte dal Consigliere Ciocia, nel Consiglio Comunale del 16 novembre scorso, riguardo alla opportunità politica della nomina ad Assessori dei dott. Coppola ed Andreozzi in quanto rispettivamente Cancelliere Coordinatore presso il Tribunale di Napoli Nord e dirigente della Corte dei Conti di Napoli, ritengo siano un’autentica caduta di stile. Il Consigliere Ciocia, forse, ha perso di vista i dettami giuridico-istituzionali che regolano l’attività degli Assessori in carica”. Così il sindaco Michele Apicella.

“Penso che, come maggioranza, abbiamo operato la scelta di professionisti con alti profili lavorativi ed istituzionali a garanzia dell’intero Consiglio e dell’operato che l’Amministrazione intende realizzare nella più assoluta trasparenza e legalità, come programmato. Di fatto, nessun conflitto esisteva ed esiste tra gli incarichi professionali e gli impegni legati alla carica conferita ai due Assessori in questione. Anche l’assenza dell’Assessore Coppola nella riunione di Giunta per il conferimento dell’incarico all’avv. Prof. Marone, è dovuta a preordinati ed improrogabili impegni professionali dello stesso. Preferisco non aggiungere altro sull’argomento se non ribadire che, come già detto, questa affermazione è un’autentica caduta di stile del Consigliere Ciocia che, con gli altri Consiglieri del gruppo Liberi e Forti, si sta arrampicando sugli specchi per non ben definite finalità. Non è certo questo il modo in cui si può realizzare quella collaborazione che lo stesso Consigliere Ciocia ha tanto sbandierato, anche in Consiglio Comunale. Il Sindaco, gli Assessori e tutti i Consiglieri di maggioranza stanno pensando solo ad operare. La Città e la Popolazione di Trentola Ducenta hanno bisogno di ben altro che le sterili ed inutili polemiche del gruppo Liberi e Forti”.