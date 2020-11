Napoli. Fino a mille euro per trasporto su ambulanze abusive

“E’ uno scandalo. E’ ora di dire basta al mercimonio che si sta registrando a Napoli sulla pelle degli ammalati e dei loro familiari in queste settimane di emergenza covid: so che si arriva a pagare fino a mille euro per ‘affittare’ un mezzo di soccorso privato.

Le autorità intervengano reprimendo il fenomeno ma anche controllando la documentazione amministrativa di queste ambulanze private ed eliminando il ‘sottobosco’ legato alla criminalità che si insinua fin all’ingresso degli ospedali”. Così all’ANSA Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di Napoli. “E ciò è tanto più grave – aggiunge – di fronte allo straordinario impegno degli operatori, anzitutto medici e infermieri, per soccorrere chi è nel bisogno”.

“La denuncia della Croce Rossa di Napoli sulle ambulanze private che chiedono fino a mille euro per trasportare un paziente in ospedale è di una gravità inaudita! Come al solito, in piena emergenza sanitaria ecco comparire gli sciacalli. Quelli che lucrano sulle sofferenze altrui speculano sulla necessità di salvare la vita a un proprio caro. Ho deciso di scrivere al Prefetto di Napoli, Marco Valentini, per chiedere controlli a tappeto delle forze dell’ordine sulle attività di questi soggetti condotte molto spesso senza titoli e senza alcuna autorizzazione sanitaria”. Queste le parole di Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera ed esponente di Italia Viva.