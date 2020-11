Caserta. Provincia approva nuovo piano per le scuole: novità per 6 istituti superiori

Con Decreto Monocratico Presidenziale n. 295 del 19 Novembre 2020, la Provincia di Caserta ha approvato, in coerenza con le “Linee Guida per la programmazione dell’offerta formativa scolastica e per l’organizzazione rete scolastica”, anno scolastico 2021/2022, il Piano di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa della provincia di Caserta per l’anno 2021/2022 da trasmettere alla Regione, per l’approvazione definitiva con deliberazione di Giunta Regionale.

“Sono state valutate le varie richieste pervenute di nuove offerte formative e, laddove sono state ritenute rispondenti alle linee guida, le abbiamo accolte – ha dichiarato il Presidente della Provincia, Giorgio Magliocca. In tal senso abbiamo inteso migliorare complessivamente l’offerta formativa degli istituti scolastici di Terra di Lavoro rafforzandone le carenze, senza penalizzare alcun istituto, tutto ciò a tutela della cultura e della legalità del territorio provinciale”.

“Grazie al contributo delle OO.SS. confederali e di categoria scuola e di altri attori, nonostante questo particolare momento difficile che stiamo attraversando, complicato nei suoi vari aspetti, le richieste di nuovi indirizzi formativi, valutate positivamente, e quindi accolte – ha dichiarato ancora Magliocca – rispondono alle esigenze formative dei territori interessati nonché alle loro vocazioni economiche e sociali”.