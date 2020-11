Aversa. Sabato fiera settimanale solo per settore alimentare

“I casi positivi nella nostra città sono attualmente 1112. Nella giornata di oggi sono stati 81 i guariti, 47 nuovi positivi e purtroppo due deceduti ai cui familiari vanno le mie condoglianze”. Così il sindaco Golia.

“Come sapete insieme agli altri sindaci ci confrontiamo quotidianamente sulla gestione dell’emergenza e abbiamo sollevato delle perplessità al governatore De Luca in vista del 24, data in cui si prevede di riprendere, solo per alcune classi, la didattica in presenza. Decideremo insieme cosa fare (leggi qui). Vi informo che sabato, come prevede il dpcm del 3 novembre, la fiera settimanale si svolgerà solo per il settore alimentare”.