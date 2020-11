Circumvesuviana, CUC: “Chiediamo di ripristinare subito le corse nei giorni festivi”

“Nonostante la riduzione della capienza dei TPL del 50%, l’istituzione della zona rossa, il ritorno alla didattica a distanza, l’EAV riesce comunque a mostrare il suo lato peggiore. Ancora nel merito della questione vi sono i tentativi della dirigenza di risparmiare tagliando i servizi fondamentali, usando stavolta la scusa della zona rossa in Campania”. Così il Comitato Utenti Circumvesuviana.

“Parliamo di scuse per un semplice motivo: è la Regione a pagare le mensilità, a distribuire i ristori nazionali e ad occuparsi delle spese di sanificazione! Anche accusare la riduzione delle entrate non è una giustificazione, in quanto nello stesso periodo l’ANM ha aumentato le corse degli autobus, mentre questo mutilamento del servizio è l’unico caso registratosi nel nostro paese, da nord a sud. In questa ottica, riteniamo giustificata la protesta che è portata avanti in queste ore da parte del personale viaggiante e le sigle sindacali, dovuta non da un mancato accordo sull’aumento degli stipendi come viene erroneamente riportato, bensì dalla riduzione stipendiale che risulterebbe da questo taglio. Tutto questo mentre i contagi sono in vertiginoso rialzo”.