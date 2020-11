Napoli. La commissione speciale regionale Terra dei Fuochi non viene riconfermata

Nella seduta odierna del consiglio regionale presieduta dal presidente Gennaro Oliviero, è stata approvata anche l’istituzione delle commissioni consiliari speciali. L’approvazione è avvenuta a maggioranza, con l’astensione della consigliera regionale Maria Muscarà (M5S) che ha contestato la mancata riconferma della commissione speciale “Terra dei fuochi”.

“Per i prossimi 5 anni il consiglio regionale si è privato della possibilità di indagare, lavorare, denunciare ed affrontare le problematiche della terra dei fuochi. Una commissione destinata all’opposizione che avrebbe controllato ed indirizzato l’operato della maggioranza. Pianura, Giugliano, Sarno, ecoballe, inquinamento dell’aria: da oggi la politica campana si è messa il bavaglio”.

Zinzi (Lega): “De Luca condivida decisioni. Terra dei Fuochi per noi ancora priorità”

“Il particolare momento che stiamo vivendo impone un cambio di rotta rispetto alla gestione passata. C’è bisogno di superare le litigiosità a cui tutti stiamo assistendo da settimane tra Regione e Governo nazionale e di ridare all’Aula del Consiglio regionale il ruolo che le spetta nelle decisioni importanti. Per la gestione della pandemia che stiamo affrontando, ma anche per le altre emergenze della Campania. Il tema della Terra dei Fuochi per noi è centrale. Rivendico con orgoglio e forza il grande lavoro fatto dalla Commissione che ho presieduto durante la scorsa Legislatura. Ci sono tanti focus ancora aperti che porteremo di nuovo all’attenzione del Consiglio, è un impegno in cui crediamo”. Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, intervenendo oggi in Aula.