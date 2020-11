Covid, Villa di Briano piange un altro concittadino

“Oggi Villa di Briano piange un altro concittadino portato via da questo maledetto virus. Questo nostro fratello brianese era giovane, troppo giovane per accettare la sua scomparsa. Aveva 49 anni e, a quanto so, senza patologie in corso”. Così il sindaco Della Corte.

“Esprimo un sentimento di profondo cordoglio e vicinanza ai suoi figli, alla moglie, ai fratelli ed alla mamma. In qualità di Sindaco di Villa di Briano, faccio le mie condoglianze alla sua famiglia a nome di tutta l’Amministrazione Comunale. Oggi l’Asl ha aggiornato il numero dei deceduti, portandolo a 4. Il conteggio effettivo è attualmente 6. Un dramma per una piccola comunità come la nostra. La scomparsa di un giovane cittadino ci dimostra che il virus non guarda in faccia a nessuno e può essere letale in ogni caso, per cui smettiamola di sottovalutare la situazione. Smettiamola di nasconderci dietro ai quei luoghi comuni del tipo “è solo un’influenza” oppure “uccide solo gli anziani malati”. Smettiamola! Non mi sento di aggiungere altro. Oggi, con la giornata di ieri, Villa di Briano è a lutto”.