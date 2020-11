Aversa. Covid, Palmiero: “Analisi dei tamponi a prezzi univoci e calmierati”

“La pandemia che ci ha colpito ha fatto sì che si amplificassero le criticità e aumtassero le difficoltà economiche di grandi fette della nostra comunità, rendendo incerte le nostre prospettive future, un futuro prossimo in cui saremo chiamati a essere proattivi e resilienti. Purtroppo il COVID-19 ha di fatto peggiorato la condizione di alcune famiglie economicamente già fragili, acuendone le difficoltà derivanti dall’impossibilità di poter perseguire la propria attività lavorativa”. Così Carmine Palmiero, presidente del Consiglio Comunale.

“In questo quadro di assoluta incertezza abbiamo bisogno, ognuno facendo la propria parte, di ritrovare quel senso di comunità che ci rende forti e aiutarci l’un con l’altro, tenendoci per mano per affrontare insieme questo nemico invisibile. E proprio sulla base di questa importante premessa che mi sento di rivolgere un appello ai laboratori presenti sul nostro territorio che si occupano dell’esecuzione e dell’analisi dei tamponi: trovare un accordo per elargire le proprie prestazioni di analisi dei tamponi a prezzi univoci e calmierati, al fine di consentire anche alle persone meno ambienti di poter accedere in modo celere alla diagnosi del virus. Voglio specificare che a tutti questi lavoratori va il mio ringraziamento per il fondamentale lavoro che stanno svolgendo in questo momento di grave difficolta per le nostre ASL e dó la mia personale disponibilità a riceverli al Comune; qualora volessero accogliere questa mia proposta”.