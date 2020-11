Parete. Covid, al via il servizio di assistenza sanitaria domiciliare

“Ci sono 164 concittadini in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in ospedale. A tutti loro va la nostra vicinanza”. Così il sindaco Gino Pellegrino.

“Oggi abbiamo dato il via al servizio comunale di assistenza sanitaria domiciliare per i malati positivi al COVID 19. Molti necessitano di cure e ossigeno, tutti necessitano di supporto psicologico. In collaborazione con i medici di famiglia sono stati già tanti gli interventi effettuati dal team costituito da un medico e un infermiere. C’è stato anche il primo intervento dell’ambulanza convenzionata con il comune. Dopo che più volte ed invano si è cercato di contattare il 118, è stato richiesto l’intervento della nostra ambulanza. Non c’era disponibilità di posti in un reparto covid sul nostro territorio e il paziente è stato trasportato all’ospedale di Pozzuoli dove attualmente è ricoverato. Teniamo duro. Aiutateci rispettando le regole. Noi siamo al vostro fianco e cercheremo per quanto possibile di sopperire alle inefficienze del nostro sistema sanitario. Chiamateci e arriveremo, sempre!”.