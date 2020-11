Gricignano. Cantieri rifiuti, Flaica Cub: “Gravi ritardi per il pagamento degli stipendi”

“Quest’oggi, abbiamo proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori che si occupano dell’appalto Igiene Urbana nel comune di Gricignano di Aversa. Si fa sempre più difficile la vita lavorativa di questi dipendenti, il ritardo degli stipendi oramai è cronico, un’abitudine che sta provando fortemente lo stato psicologico e sociale dei lavoratori che si ritrovano puntuali con le loro spese da pagare mensilmente e puntualmente l’azienda in appalto non adempie al pagamento dello stipendio”. Lo dichiara la sigla sindacale FLAICA CUB di Caserta.

“Non solo, il motivo dell’apertura dello stato di agitazione promosso dal sindacato di base interessa anche il luogo di lavoro; poiché, dal comunicato, si evince che addirittura manca l’acqua potabile sul cantiere sito nella zona industriale di Gricignano/Carinaro, il tutto, contro alle norme previste nel testo unico 81/2008 art. 4 comma 4 prevenzione del rischio sul luogo di lavoro. Insomma, siamo alle solite con questi appalti, mentre il servizio igiene urbana dovrebbe essere il fiore all’ occhiello di un comune, con tanto di tutela per i lavoratori che si occupano di decoro e pulizia per la collettività. E’ fondamentale che, le amministrazioni comunali, in qualità di committenti, prestino maggiore attenzione e rispetto per i lavoratori di questi appalti, proprio per questo, ribadiamo sempre la nostra contrarietà a queste esternalizzazioni, volte al risparmio e al maggiore disagio per i lavoratori e lavoratrici”.