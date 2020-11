AIGA a Bonafede: “Che fine ha fatto il regolamento specializzazioni?”

L’AIGA sollecita il Ministro Bonafede a velocizzare l’iter per la definitiva approvazione del nuovo regolamento per le specializzazioni forensi.

Il nuovo schema di decreto, che ha recepito le censure sollevate dal TAR del Lazio nel 2015, e che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato (parere 3185/2019), nei primi mesi del 2020 ha avuto il via libera anche dalla Commissione Giustizia della Camera e del Senato.

“Non si comprende per quale ragione il Ministero della Giustizia continui a rinviare la definitiva entrata in vigore del regolamento specializzazioni”, afferma Antonio De Angelis, Presidente Nazionale AIGA.

“L’AIGA considera le specializzazioni forensi una grande opportunità per tutti gli Avvocati, in particolare per i più giovani. In un periodo di crisi come quella che stiamo vivendo, la possibilità di specializzarsi potrebbe costituire un modo per qualificarsi e resistere in un settore, quale è quello della giustizia, che sta subendo ripercussioni gravissime dalla emergenza sanitaria in atto”, conclude il Presidente AIGA De Angelis.