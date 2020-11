Caso luminarie a Trentola Ducenta, assolto Salvatore Mazzaro

Salvatore Mazzaro, 47 anni di Trentola Ducenta, è stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto, ex art 530ccp. A renderlo noto l’avvocato Vincenzo Alesci, difensore nel processo a carico di Salvatore Mazzaro, accusato di essere stato intermiadario tra una ditta di luminarie e l’amministrazione comunale di Trentola Ducenta, in occasione delle festività natalizie del 2018.

“La sentenza fa anche giustizia di tante cavillose ingiurie che da tempo, in ogni occasione non mancano di accompagnare il nome del mio assistito nelle varie vicissitudini – fa sapere, in una nota stampa, l’avvocato Alesci -. Questo per aver avuto una frequentazione sin dagli dall’infanzia e inizio 1996, con un noto malavitoso. Oltre a parenti dediti alla malavita, parentela mai consolidata con frequentazioni o altro, tanto si evince anche dagli atti e certificazioni avente valenza giuridica e forza di legge, senza alcun difetto di motivazioni”.

“Sono un padre di famiglia, che ogni sera ha l’inestimabile privilegio di poggiare serenamente la testa sul cuscino della mia coscienza, questo soprattutto perché nella mia attività imprenditoriale al servizio del consumatore, sono certo di soddisfare l’obiettivo finale, lo scrupolo della soddisfazione del cliente – dice Salvatore Mazzaro -. Questo nel tempo mi ha consentito e ancora mi consente di contribuire a creare posti di lavoro, sottraendo così, manovalanza ed altro, alla criminalità organizzata che si sa affonda le sue radici dove c’è disperazione e disoccupazione, e quello che l’aiuto del buon Dio, vorrei continuare a fare”.