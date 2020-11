Carinaro. Covid, altri 16 positivi

“Anche questa sera purtroppo devo comunicarvi dati molto preoccupanti per il nostro paese. I dati pervenuti questa sera aggiungono altre 16 persone che sono risultate positive al Covid-19 a fronte di solo 9 guariti La maggioranza dei positivi accertati sono asintomatici”. Così il sindaco Nicola Affinito.

“Alcuni dei casi positivi presentano sintomi lievi e monitorati dai medici di base. Altri seppur in numero esiguo purtroppo sono stati ospedalizzati in strutture idonee per garantire loro un’adeguata assistenza. Si prega di assumere un comportamento responsabile e coscienzioso alla stregua di quanto previsto dall’ultima Ordinanza del Ministero Della Salute che ha dichiarato la Regione Campania Zona Rossa. Vi ricordo inoltre che è severamente vietato uscire dalle proprie abitazioni a chi è in stato di quarantena in quanto convivente o che ha avuto un contatto stretto con un soggetto positivo al COVID -19; – è severamente vietato uscire dalle proprie abitazioni a chi è in attesa di esito del primo tampone o del tampone di guarigione (tampone di verifica ed è obbligatorio osservare l’isolamento fiduciario. Si ricorda che l’inosservanza dei prescritti obblighi comporterà sanzioni ai sensi dell’ articolo 2 del DL 33/2020. Al momento l’allerta e la prevenzione devono restare alte. Vi esorto alla massima prudenza evitando inutili assembramenti anche nei diversi nuclei familiari per evitare la diffusione del contagio e la formazione di eventuali focolai. Vi comunico che attualmente c’è uno stato di emergenza generale per cui di concerto con i Sindaci dei Comuni dell’Agro Aversano abbiamo instituito un Tavolo Permanente per la crisi sanitaria epidemiologica che ci sta attanagliando, per attuare provvedimenti restrittivi che limitino la diffusione del contagio nel paese, andando anche oltre a quanto prescritto dall’ordinanza richiamata. Mi rammarico di tutto ciò ma siamo ancora in presenza di alcuni comportamenti irresponsabili che mettono in grave pericolo lo stato di salute di tutta la comunità. Deve prevalere la prudenza, la coscienza e soprattutto il senso civico che da sempre ci accomuna indispensabile oggi, più che mai, per preservare lo stato di salute di tutta la nostra comunità”.