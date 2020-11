Aversa. Zona rossa, sindaco Golia: “Grazie a Polizia Locale, Forze dell’Ordine, Protezione Civile ed Esercito per aver presidiato la città”

“nell’ultimo bollettino diramato dall’Asl di Caserta si evince che nella nostra città ci sono 76 nuovi casi positivi che riportano il totale dei casi attivi sopra i 1100 e precisamente 1109. Oggi nel bollettino non si registrano guarigioni in tutta la provincia di Caserta e dunque anche nella nostra città. A ieri sera i concittadini ospedalizzzati sono 22 a loro auguriamo di poter fare presto ritorno alle proprie case e riabbracciare i propri familiari”. Così il sindaco Golia.

“Oggi, prima giornata di zona rossa, la città si è svuotata. Scenari che non avremmo voluto rivivere ma che oggi sono necessari. Voglio ringraziare i volontari della Protezione civile, gli agenti della Polizia Municipale, le forze dell’ordine e i militari che hanno presidiato la città. È di pochi minuti fa una nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che detta le regole per una ripresa in sicurezza della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e la primaria, che avverrà in due step e dopo lo screening del personale (leggi qui). Oggi la Protezione civile ha pubblicato un bando per 450 medici da inviare in Campania e rinforzare così gli organici della sanità pubblica (leggi qui). Domani inizia a lavorare la nuova ditta, negli ultimi giorni si soni verificate assenze per malattia e agitazioni non proclamate che hanno di fatto paralizzato il servizio (leggi qui). Vi comunico che a partire dalle 12 di domani, lunedì, e per le successive 24 ore è stato diramato un avviso di allerta meteo con criticità di livello giallo”.