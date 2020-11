(VIDEO) Libertà di informazione in Italia: due pesi e due misure

Il video editoriale di Stefano Montone, direttore responsabile de LaRampa.it, il quale con semplici passaggi dimostra come due foto, praticamente identiche che dimostrano una tragedia, vengono trattate in due modi assolutamente differenti: mentre per la foto di Alan Kurdi (il bambino morto nell’ottobre del 2015 davanti alla spiaggia di Bodrum, paradiso turistico della Turchia) il fotografo diventa un eroe e viene proposto per premi giornalistici internazionali; il cittadino che ha dimostrato il fallimento della sanità di De Luca diventa un criminale come sono etichettati criminali tutti i giornalisti e cittadini che hanno condiviso la foto o il video della tragica morte di un uomo all’interno di un bagno dell’ospedale Cardarelli di Napoli.