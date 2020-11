(VIDEO) Calcio Femminile. Trasferta a San Marino per il Napoli

“Sono molto fiducioso, confido che questa partita possa essere davvero la svolta del nostro campionato”. Peppe Marino non si nasconde alla vigilia di San Marino-Napoli Femminile (domani, 12.30 su Sky) nonostante le difficoltà di uno scontro diretto in trasferta: “Conosciamo bene il San Marino, la sua forza e la bravura del loro allenatore, abbiamo cambiato di più rispetto a loro dopo essere saliti a braccetto in A e quindi incontrato qualche difficoltà di troppo. Speriamo di superare questo ostacolo per toglierci una soddisfazione e regalarne una alla società che lo merita. La stima del presidente per me è motivo di orgoglio, la sua vicinanza in questi giorni è stata preziosa”.

Assente Di Marino, per un infortunio alla caviglia sinistra, sono risultate negative all’ultimo tampone anche le ultime tre ragazze che erano state colpite dal Covid-19 (anche se Groff e Huchet non sono state convocate) e quindi l’emergenza è rientrata.