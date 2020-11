Trentola Ducenta. Covid, Apicella: “Amministrazione Comunale vicino alle famiglie meno abbienti”

“In merito all’aggiornamento giornaliero sulla situazione COVID abbiamo 565 contagiati totali di cui 207 per fortuna già guariti e 356 attuali positivi”. Così il sindaco Apicella.

“Il nostro intervento sul e per il territorio è ormai costante; ieri sera è stata completata la sanificazione a zone dell’intero territorio cittadino. Ho disposto l’intensificazione degli interventi di sorveglianza da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine, agendo anche con provvedimenti molto restrittivi dove si è reso necessario. Ho inoltre organizzato la consegna di ulteriori 60 pacchi, con beni di prima necessità, per le famiglie meno abbienti. La Protezione Civile, da lunedì prossimo, provvederà alla consegna, continuando l’opera di sostegno, mai interrotta, a chi versa in condizioni di necessità. Colgo l’occasione anche per invitare tutte le famiglie di persone positive al Covid, che non sono state ancora da me personalmente contattate, a segnalarmi eventuali particolari esigenze e bisogni. Purtroppo la comunicazione dei nomi dei nuovi positivi da parte dell’ASL è estremamente lenta e spesso mi giunge comunicazione dei dati solo dopo molto tempo dalla diagnosi di positività; è solo per questo motivo che non sono ancora riuscito a contattare tutti”.