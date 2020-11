Covid, Rotary Aversa Terra Normanna dona tute al personale sanitario del Moscati

Il Rotary Aversa Terra Normanna risponde all’appello dell’ospedale Moscati di Aversa.

Il sodalizio guidato dall’avvocato Luigi Pane, in pochi giorni, acquista e dona al presidio cittadino guidato dott. Arcangelo Correra in qualità di direttore sanitario, 520 tute da destinare alla protezione del personale sanitario che incessantemente fronteggia, non senza problemi, l’emergenza sanitaria legata alla recrudescenza del COVID-19.

Ancora una volta il Rotary interviene in favore della sanità pubblica e dei cittadini , così come già avvenne nello scorso aprile attraverso la donazione al presidio ospedaliero di mascherine ffp2.

L’iniziativa anche in questa occasione è stata realizzata grazie ad una raccolta fondi partecipata dal club, da Rotariani e da cittadini che hanno ritenuto dare il proprio contributo per far fronte alle esigenze contingenti del nosocomio aversano.