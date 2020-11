Covid, Buompane: “Zona rossa, misura dolorosa ma necessaria”

“La zona rossa in Campania non è una vittoria di nessuno. Ma una sconfitta per tutti. Una misura dolorosa, resasi necessaria non solo per l’aumento dei contagi ma anche per gli ospedali al collasso. Perché nonostante i numeri, i dati, i posti letto disponibili, quelli attivabili, la realtà ci restituisce medici e personale sanitario che si stanno battendo come leoni facendo turni massacranti e che sono allo stremo delle forze”. Così l’On. Giuseppe Buompane, deputato M5S e componente della V Commissione Bilancio Camera.

“Abbiamo file di ambulanze in attesa fuori ai pochissimi pronto soccorso rimasti attivi in regione. Pazienti curati in auto. Altri che muoiono in ambulanza o in un bagno dell’ospedale. Saranno giorni difficilissimi. Faremo di tutto per accelerare l’arrivo dei ristori a chi sarà costretto a chiudere. Lavoreremo per aumentare questi indennizzi. Non si poteva attendere oltre. Tante, troppe persone mi hanno contattato in questi giorni perché non riuscivano a ricevere assistenza, aiuto, soccorso. Non c’è onore in questo momento. È triste. È dura. Resta, però, la dignità di un popolo, quello campano, che si rialza sempre, anche dopo immani tragedie. Adesso si spengano le polemiche e la ricerca delle responsabilità. Ci sarà il tempo per questo. Adesso ci vuole unità. Perché solo insieme ne usciamo”.