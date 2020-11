Campania zona rossa, Peluso: “Sanità del Sud penalizzata”

“Anche la Campania e’ zona rossa. L’emergenza ospedaliera e’ frutto della pandemia ma anche e soprattutto delle penalizzazioni e degli errori, commessi negli ultimi quindici anni, a danno della sanità delle Regioni meridionali”. E’ quanto afferma la Viceresponsabile delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso.

“I commissariamenti e i relativi piani di rientro hanno determinato la chiusura di ospedali e riduzioni selvagge di personale, scelte scellerate, che, oggi, con l’emergenza coronavirus mostrano i loro effetti drammatici” – sottolinea Peluso.

“Da sempre, come destra, denunciamo tutto ciò ma siamo rimasti inascoltati – aggiunge Peluso, per la quale “la pandemia deve essere l’occasione per gettare le basi per riparare a questi errori e per affrontare le grandi questioni problematiche dell’Italia, a cominciare dalla riforma del Titolo V parte II della Costituzione per porre fine alla parcellizzazione regionale del sistema sanitario e per rafforzarlo”.

“In tale ottica – conclude la dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni – i fondi del Recovery Fund possono essere un’opportunità se si destinano in gran parte alle infrastrutture ospedaliere nel Sud, alla assunzione stabile di medici, infermieri e operatori sanitari e al potenziamento della medicina territoriale con un nuovo inquadramento per i medici di base per creare migliori condizioni di lavoro per tale fondamentale figura sanitaria e per decongestionare le strutture sanitarie”.