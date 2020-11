Campania zona rossa, Bracciano: “Questo è il momento della responsabilità!”

“Stiamo vivendo un momento storico unico, difficile. Dalla mezzanotte la Campania entra in zona rossa, con restrizioni più rigide e nuove chiusure. In questi quindici giorni in zona rossa, l’impegno e il rispetto delle regole deve essere massimo da parte di tutti”. E’ l’appello di Alfonso Bracciano, assessore alla cultura e legalità del Comune di Carinaro.

“Servono serietà e responsabilità. Stiamo giocando una partita troppo importante, per la nostra salute e anche per la nostra economia, e l’esito dipende da noi, non dimentichiamolo. Dobbiamo uscirne presto con l’impegno e la responsabilità di ciascuno di noi, come già abbiamo fatto nei mesi precedenti. Dobbiamo dimostrare da subito che noi siamo in grado di tornare a condizioni meno restrittive. Questo è il momento della responsabilità!”.