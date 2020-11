Aversa. Passaggio cantiere rifiuti, Golia: “Com’è possibile che ad un giorno dalla presa ‘in carico’ di Tekra, tutto è in discussione?”

“Rifiuti: una storia infinita. Questo viene da pensare quando, passeggiando per la città, si vedono ancora cumuli di immondizia che giacciono in molti angoli di strade e piazze”. Così il consigliere di minoranza Gianluca Golia.

“Non ultima, la nota ufficiale di 4 sigle sindacali che, “all’alba” del nuovo giorno che vedrebbe (finalmente!) subentrare la nuova ditta preposta al servizio ecologia della città, parla di “ritrattazione unilaterale da parte di TEKRA” per una “illecita assunzione di un quadro aziendale della SENESI SPA, in violazione al Capitolato Speciale d’Appalto” e paventando “probabili condizionamenti”. Dalla nota, inviata agli organi competenti, si evince che la nota fatta è stata inviata anche al Prefetto ed alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, per approfondire la questione che presenta tratti molto seri. Entrare nel merito della questione spetta alle Autorità competenti ma, la riflessione di ordine politico che mi sovviene è: com’è possibile che ad un giorno dalla presa “in carico” della nuova ditta, tutto venga nuovamente messo in discussione? Come mai questa questione non era stata affronta dalla componente politica seduta a quel tavolo? Perché, nel caso dovessero servire altre figure professionali, non vengono prese dal Consorzio Unico di Bacino della Provincia di Caserta e Napoli (CUB)? Nei prossimi giorni, considerando anche la situazione emergenziale, chiederò al Presidente della Commissione Trasparenza di sentire l’assessore al ramo. Insomma, mi auguro che tutto venga chiarito quanto prima perché se così fosse, l’ennesima tegola caratterizzata da dinamiche strane, ricade su questa amministrazione comunale troppo spesso “distratta” e, ahimè, a pagarne le conseguenze sia sempre la cittadinanza”.