Aversa. Passaggio cantiere rifiuti, i dubbi dei consiglieri Romano e Innocenti

“In relazione alle dichiarazioni degli ultimi giorni sul “famoso” passaggio di gestione del cantiere per la raccolta dei rifiuti, previsto per lunedì 16 novembre, solleveremo una serie di dubbi, il cui chiarimento è doveroso per tutti i cittadini”. Così consiglieri comunali di minoranza Roberto Romano (M5S) e Giovanni Innocenti (area De Luca Presidente).

“Sono state effettuate le visite mediche per legge, per permettere alle maestranze di presentarsi alla nuova ditta? Sono stati consegnati ad esse gli indumenti di lavoro e le dotazioni relative, per svolgere il servizio in maniera sicura e dignitosa? Avendo contezza che il Comune, ha ricevuto dalla ditta subentrante, la garanzia della fornitura di tutte le attrezzature e l’utilizzo di tutti gli automezzi come da contratto, per espletare un servizio inappuntabile, è stato verificato che tutto venga rispettato come descritto nel capitolato di appalto? Posto che finora non abbiamo ancora saputo dove si intende allocare il cantiere della azienda subentrante, e stato verificato da chi di competenza che esso rispetti tutte le normative di legge vigenti, comprese le nuove direttive del DPCM in materia di COVID-19? Auspichiamo – fanno sapere i due consiglieri – che questi dubbi vengano fugati quanto prima, e soprattutto che non vi siano spiacevoli sorprese per i cittadini, che considerando i costi del servizio, hanno tutto il diritto di pretendere un servizio puntuale e decoroso per la città. Noi resteremo sempre vigili e attenti affinché tutte le domande poste abbiano le relative risposte, a tutela del personale impiegato e della cittadinanza”.