Aversa. Covid, in campo i volontari della Protezione Civile

“Briefing operativo con i volontari del gruppo comunale di Protezione civile in strada per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole e dell’ordinanza in questo ultimo sabato in zona Gialla”. Così il sindaco Golia.

“Da domani, infatti, la Campania diventa zona Rossa con nuove restrizioni e nuove chiusure di attività. Un provvedimento che arriva a poche ore dall’approvazione in giunta di un piano sociale e delle modalità operative per gli sgravi Tari alle attività danneggiate durante il primo lockdown. Diamo una mano concreta a chi è stato messo in difficoltà dalla pandemia (leggi qui). Ne approfitto anche per ringraziare l’assessore all’ambiente Elena Caterino per l’impegno che mette ogni giorno e che stamattina l’ha portata a battagliare dalle 6 nel cantiere rifiuti a fronte di una agitazione non proclamata (leggi qui). C’è chi intorbidisce le acque, prova a seminare zizzania e a speculare politicamente dopo anni e anni di nulla”.