Aversa. Caso passaggio cantiere rifiuti: le parole dell’assessore Caterino

“Di fronte ai subdoli tentativi di sabotare il grande lavoro svolto in questi mesi, agli ultimi colpi di coda di una situazione che è stata affrontata e risolta con grande tenacia e determinazione non si può restare in silenzio. I lavoratori reclamano il tfr del passaggio dalla GeoEco a Senesi c’è chi oggi si riempie la bocca di attacchi e belle parole ma come mai non ha mosso un dito fin quando è stato al governo della città?”. Così l’assessore alle politiche ambientali Elena Caterino.

“È giusto spiegare alla città quanto avvenuto in questi giorni con un’agitazione al di fuori delle regole e che non ha appigli legali. L’amministrazione comunale ha detto chiaramente che pagherà per 106 unità e che altre questioni non sono a nostro carico. La questione è stata chiarita con la ditta subentrante e con i Sindacati e lunedì le 106 unità avente diritto faranno il passaggio di cantiere. La suddetta questione ed il ritardo degli stipendi da parte della Senesi nonostante l’erogazione del mandato da parte del Comune avvenuto diversi giorni fa, ha creato un’agitazione tra gli operatori ecologici e di conseguenza un disservizio”.

“Mentre eravamo in cantiere dalle ore del mattino per placare le agitazioni e per far sentire la nostra presenza a tutela degli operatori, si allestiva il nuovo cantiere Tekra in un’area a pochi km di distanza dai centri di raccolta che saranno chiusi al pubblico per un periodo per effettuare i lavori di ripristino delle aree. L’isola ecologica di via Perugia sarà chiusa per sempre in quanto ubicata in una zona residenziale a ridosso degli ambulatori sanitari e partiranno i lavori di ammodernamento di quella di via dei cappuccini con l’ampliamento previsto. Intanto il ritiro degli ingombranti sarà possibile con un nuovo servizio ‘porta a porta’ per il quale sarà possibile prenotare il ritiro con una telefonata o scaricando l’app a disposizione dell’utente. Abbiamo visitato l’area e verificato che siano arrivati i mezzi che la Tekra impiegherà da lunedì nella raccolta dei rifiuti e allestito il cantiere. Chiarisco ai Consiglieri di minoranza che possono stare tranquilli che vigileremo a tutela degli operatori che effettueranno burocraticamente il passaggio di cantiere lunedì e pertanto si sottoporranno alle visite ed avranno in dotazione tutti i dispositivi previsti. Devo inoltre smentire chi dice che il comune deve 6 milioni di euro alla Senesi. Noi ci abbiamo messo la faccia, l’impegno e pretendiamo che le parti mantengano i patti sottoscritti. Non tollereremo più il mancato servizio e agitazioni al di fuori delle regole”.