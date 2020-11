Lusciano. Covid, approvati voucher per acquisto generi alimentari e prodotti farmaceutici

“Stamattina abbiamo approvato in giunta il progetto “Voucher Covid 19″, il quale prevede, l’erogazione di un voucher del valore di 100 euro da destinare alle famiglie colpite da Covid 19, che si trovano in isolamento o in quarantena, impossibilitate ad uscire ed in difficoltà economiche”. Lo annuncia Maria Consiglia Conte, vicesindaco di Lusciano.

“Tale voucher, può essere speso sia presso le farmacie che tutti i negozi di generi alimentari che vi hanno aderito, dando la possibilità la cittadino di decide liberamente cosa acquistare ( mascherine, generi alimentari, saturimetro, medicinali, ecc….). Lunedì uscirà l’avviso pubblico con le indicazioni, i requisiti ed i parametri per poter chiedere l’erogazione del voucher che avverrà attraverso una rete di comunicazione e/o indirizzo dei medici di base di ogni richiedente. Per coloro che, non hanno nessuno che possa uscire, per loro conto a spendere tali voucher, può delegare la protezione civile oppure la pro loco che darà una mano in tal senso. Lunedì, in giunta, approveremo la concessione del Patrocinio all’associazione “l’albero della Vita” per la realizzazione del progetto relativo all’assistenza infermieristica a coloro che sono positivi al Covid 19 ed hanno bisogno di assistenza (non medica, e non per le emergenze ma infermieristica). Verrà elargito, un contributo all’associazione, a titolo di spese vive e rimborso spese per materiali e beni che serviranno per prestate assistenza ai nostri cittadini colpiti da Covid. Nei prossimi giorni, verrà postato un avviso mediante il quale, si indicheranno, le modalità per chiedere l’assistenza infermieristica. Già da qualche giorno ho contattato il Banco Alimentare con il quale abbiamo una convenzione ed, abbiamo chiesto un sostegno, con l’integrazione di generi alimentari, e magari di pacchi in più, a titolo di donazione, per cercare di accontentare, almeno in questo periodo di emergenza una cerchia maggiore di famiglie che sono in graduatoria ma non rientrano nelle 200 che ne hanno diritto speriamo che accolgono la nostra preghiera. Nelle prossime ore il Sindaco convocherà una riunione urgente per organizzare il piano di controllo per il rispetto dell’ordinanza; per decidere le date per la sanificazione del paese; per riattivare il carrello solidale presso i negozi del paese. Siamo in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria e la permanenza nella zona rossa della Campania e nel contempo cercheremo di preservare anche la nostra salute. Vi preghiamo di rispettare le regole imposte dal Governo, per uscire prima possibile da questo incubo, non possiamo continuare a contare i morti. Cercheremo di aggiornarvi passo dopo passo”.