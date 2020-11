Fiume Sarno, Donnarumma: “Responsabilità pubbliche evidenti, attenzione della politica resti alta”

«Quanto emerge dall’inchiesta sull’inquinamento del Sarno condotta dal Ministero dell’Ambiente e dai reparti dei Carabinieri del Cufa e del Noe è inquietante. Infatti, risulta evidente che all’inquinamento del fiume contribuiscono non solo i privati con gli sversamenti abusivi, ma anche enti pubblici come i Comuni. La mancanza di fogne e di collegamenti ai collettori sono carenze che riguardano numerose amministrazioni del bacino del Sarno. Lo ha confermato anche il Generale di Brigata dei Carabinieri del Noe, Maurizio Ferla, in una recente intervista a Repubblica. L’attenzione della Politica su questo tema deve restare alta. La Regione deve procedere allo sblocco immediato dei lavori necessari. I cittadini non possono più convivere con questa bomba ecologica che ha causato troppi danni all’ambiente e alla salute delle persone» Lo dichiara in una nota stampa Tina Donnarumma, consigliera comunale di Castellammare di Stabia e Responsabile Enti Locali della Lega per la Provincia di Napoli.