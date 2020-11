Covid Campania, Buompane: “De Luca non è lucido: assurdo rifiutare ospedale da campo”

“È assolutamente assurdo che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rifiuti l’ipotesi di un ospedale da campo quando sappiamo che alcune aree della regione sono palesemente e evidentemente al collasso. Questo lusso di rifiutare gli aiuti non lo abbiamo, non ce lo possiamo permettere, le persone stanno morendo e il personale sanitario è allo stremo”. Così l’On. Giuseppe Buompane, deputato M5S e componente V Commissione Bilancio Camera.

“Il Commissario metterà nero su bianco che alla Campania, per volere del Presidente della Regione, l’ospedale da campo non serve, e De Luca se ne assumerà la completa responsabilità. Anche su medici e infermieri De Luca mente spudoratamente. Sono giorni che dichiara che il governo gli avrebbe mandato solo 7 medici. Perché tutte le altre regioni sono riuscite a reclutare medici e infermieri e la Campania no?? Il bando era per tutti, per tutte le Regioni d’Italia! L’assenza di una necessaria e vera collaborazione istituzionale è un danno garantito per i cittadini campani e a tutti gli operatori impegnati in prima linea. Si rischia di buttare al vento tutti gli sforzi che sta compiendo il Paese e i Cittadini, che quotidianamente vivono e combattono sulla loro pelle questa emergenza sanitaria. La questione sanitaria in Campania è fuori controllo, e il Presidente De Luca non sta dimostrando lucidità in queste sue scelte. Non ha senso rifiutare il sostegno in questa situazione, il Governo intervenga tempestivamente sulla Campania, non c’è più tempo da perdere”.