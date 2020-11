Aversa. Approvati piano sociale per sostenere famiglie svantaggiate e delibera sgravi tari per attività

“Oggi ci sono stati comunicati 35 casi positivi e 21 guarigioni. Pertanto ad Aversa abbiamo 1102 casi attualmente positivi. Oggi pomeriggio abbiamo approvato il piano sociale per sostenere le famiglie svantaggiate che sono in quarantena e abbiamo anche approvato la delibera per gli sgravi totali della tari alle attività che hanno chiuso durante il primo lockdown. Il comune nonostante le carenze di bilancio fa la sua parte per sostenere la nostra economia e per aiutare chi è in difficoltà con la macchina della solidarietà. Lunedì saranno pubblicate sull’albo pretorio e comunicheremo tutti i dettagli”. Così il sindaco Alfonso Golia.

“Da domenica tutti i negozi che non vendono beni essenziali saranno chiusi, resteranno ovviamente aperti supermercati, negozi di alimenti e farmacie: non c’è quindi alcun motivo di farsi prendere da ansie ingiustificate. Così com’è stato fino ad oggi, sarà anche in un’eventuale zona rossa. I bar, le pasticcerie, i ristoranti saranno chiusi al pubblico e potranno lavorare solo con asporto e consegna a domicilio. Saranno aperti barbieri e parrucchieri mentre i centri estetici saranno chiusi. Vigerà il divieto assoluto di spostamento, anche all’interno dello stesso Comune. Sarà consentito spostarsi solo ed esclusivamente per comprovati motivi di necessità e urgenza. Vi pregherei dunque di non chiedermi “se si può fare questo o quello”: se le motivazioni per spostarsi rientrano appunto nei casi di necessità (lavoro, andare ad una visita medica, fare la spesa…) o urgenza, allora conoscete già la risposta. Pare la Campania sarà zona rossa a partire da domenica, ma al momento non è ancora ufficiale. Permane anche domani, sabato 14 novembre, l’ordinanza che ho firmato e che dispone la chiusura dei principali luoghi di assembramento e vieta il consumo di bevande per strade e lo stazionamento. In poche parole: non si può passeggiare senza meta, “perdere tempo” per strada, stazionare. Vi invito alla massima collaborazione soprattutto in vista del weekend. Mi auguro non si ripeta l’affollamento sui marciapiedi, attorno alle panchine e le scene di incoscienza a cui abbiamo assistito e che tanto clamore hanno destato nella settima appena passata. Tutto questo, in attesa dell’ufficialità da parte del Governo e delle ulteriori misure che prenderà il Governatore De Luca, soprattutto per quel che riguarda le scuole o l’asporto”.