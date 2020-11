Trasporti, M5S: “No soppressione del Frecciarossa Salerno-Roma”

“Il treno Frecciarossa Salerno-Roma delle 5.20 non dovrà essere soppresso. La corsa delle 5.20 è in assoluto la più gettonata e consente a decine di insegnanti e ai tantissimi impiegati che operano nella capitale di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro in perfetto orario. Cancellarla comporterebbe disagi nei confronti di decine centinaia di cittadini della provincia di Salerno”. Lo denunciano in una nota congiunta la Deputata del Movimento 5 stelle Virginia Villani e il consigliere regionale Michele Cammarano.

“Questa soppressione, apporterà inevitabili ripercussioni anche sulle coincidenze del trasporto regionale, e ci lascia terribilmente perplessi rispetto alle grandi difficoltà che provocherà non solo ai pendolari, che pur di lavorare e non abbandonare le loro famiglie viaggiano tutti i giorni, ma anche alle centinaia di utenti che usufruivano di tale servizio. Contatterò nelle prossime ore il management di Trenitalia – continua Villani – e sottoporrò ufficialmente la problematica ai vertici aziendali e vigilerò personalmente sulla questione -conclude Villani- affinchè si risolva il disguido e possa essere garantito il servizio anche con la rimodulazione del nuovo orario che andrà in vigore nei prossimi giorni”.