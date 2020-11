Teverola. Attivato centralino emergenza covid

L’amministrazione comunale di Teverola ha attivato un numero di emergenza disponibile per i pazienti affetti da Covid-19 residenti sul suolo cittadino.

Il centralino sarà utile per segnalare eventuali problemi o disservizi, situazioni di pericolo o di emergenza e per richiudere tutte le informazioni necessarie. Un modo in più per essere vicino ai nostri cittadini in difficoltà.

Se sei risultato negativo al tampone di controllo, faccelo sapere. Basta un messaggio al nuovo numero 3315826250 specificando il proprio nome e cognome.