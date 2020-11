Napoli. Paziente morto bagno Cardarelli, Forza Nuova Campania: “Commissariare sanità campana”

“In merito al deprecabile e tragico episodio verificatosi all’ospedale Cardarelli di Napoli che ha visto un paziente ricoverato presso tale struttura con sintomi di sospetto Covid trovato morto in un bagno, e facendo seguito ad immagini di altri pazienti ricoverati in ambulanze, su barelle ed addirittura nelle proprie macchine parcheggiate nelle immediate adiacenze delle entrate ospedaliere giunte da vari ospedali campani, chiediamo al Governo l’immediato commissariamento della sanità regionale”. Così il coordinamento politico di Forza Nuova Campania.

“La mancanza di medici, infermieri e posti letto, la fatiscenza delle strutture ospedaliere (oggetto di numerose inchieste televisive) ed infine l’appello odierno del ministro Di Maio (peraltro uomo delle istituzioni) contro i gravosi e reiterati tagli di bilancio sanitari delle regioni meridionali, impone un immediato intervento governativo necessario per la tutela della salute dei nostri corregionali messa ancora più a rischio in questo periodo di forte pandemia. Forza Nuova Campania continuerà a monitorare la situazione sanitaria regionale provvedendo a segnalare le eventuali inadempienze che dovessero verificarsi in futuro in quanto la salute rappresenta un diritto inalienabile del cittadino”.