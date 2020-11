Positivo il deputato 5Stelle Nicola Grimaldi

“Nei giorni scorsi, nonostante tutte le cautele necessarie, ho avuto contatti con persone risultate positive quindi ho deciso di sottopormi al test del tampone rapido risultato negativo. Successivamente mi sono sottoposto al test del tampone molecolare che purtroppo, è risultato positivo”. Ad annunciarlo il deputato casertano 5Stelle Nicola Grimaldi.

“La mia famiglia sta bene ed ho iniziato il mio periodo di quarantena consapevole del fatto che porterò ugualmente avanti il mio lavoro da casa anche con l’aiuto dei miei collaboratori. Nonostante tutte le precauzioni vengano rispettate, basta un attimo di distrazione e si è subito contagiati. Quindi chiedo di stare davvero molto attenti e di rispettare il più possibile le regole sul distanziamento sociale, sull’indossare la mascherina e sull’igienizzarsi le mani costantemente. Voglio, però, rivolgere un mio pensiero particolare a tutti coloro che stanno combattendo questo virus negli ospedali. Auguro un grande in bocca al lupo a tutti i pazienti che in questo momento non stanno bene come me, e ringrazio tutti gli operatori sanitari per il grande lavoro che stanno svolgendo ormai da Marzo. Grazie a tutti Voi ed in bocca al lupo!”.