Lusciano. Covid, voucher per acquisto generi alimentari e prodotti farmaceutici

“Domani porteremo in giunta, un progetto mediate il quale verranno erogati, attraverso una rete tra medici di base, amministrazione e ufficio socio assistenziale, voucher del valore di 100,00 euro da spendere sia in generi alimentari che in prodotti farmaceutici. Potranno usufruirne quei nuclei familiari colpiti da Covid 19 o che si trovano in quarantena obbligatoria, ragion per cui, hanno subito disagi economici”. Lo annuncia Maria Consiglia Conte, vicesindaco di Lusciano.

“Questo piccolo aiuto servirà, per tamponare le difficoltà economiche che il covid porta con sé, dando la possibilità al cittadino, di poter acquistare beni di prima necessità, prodotti farmaceutici e quanto di necessario può servire nei momenti di difficoltà. Nei prossimi giorni, vi porteremo a conoscenza anche di un altro progetto, relativo all’assistenza infermieristica presso le abitazioni di coloro che hanno bisogno di assistenza causa Covid 19 e patologie connesse”.