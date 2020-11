Covid, Golia ai sindaci Agro Aversano: “Fate tutto quello che è in vostro potere per potenziare il Moscati di Aversa”

“Il mio vuole essere un accorato appello al Sindaco Golia ed a tutti i Sindaci dell’Agro che, inevitabilmente,fanno riferimento all’ospedale di Aversa per i primi soccorsi: muovetevi! Fate tutto quello che è in vostro potere e anche di più se necessario per potenziare il Moscati”. E’ l’appello del consigliere comunali di minoranza ad Aversa, Gianluca Golia.

“Chiedete a gran voce soluzioni rapide ed incisive affinché scene come quelle di oggi circolate sul web, girate in un pronto soccorso napoletano (guarda qui), non si materializzino anche qui. Tutelare i vostri concittadini è un vostro dovere, unitevi e se necessario adottate misure drastiche purché si inizi a contenere questa ondata di contagio che sembra inarrestabile. Non è più concepibile pensare di non prestare più assistenza medica ospedaliera a chi ne ha bisogno, non è più possibile non tutelare i medici, infermieri e parasanitari che quotidianamente operano all’interno della struttura nosocomiale. È un momento drammatico e come tale va affrontato, anche con azioni forti”.