Covid, APS IncancellAbili: “Ultimo DPCM danneggia i malati cronici”

L’associazione di promozione sociale “IncancellAbili” lanciano l’allarme. Secondo l’associazione il nuovo DCPM danneggia i malati cronici.

“Eravamo consapevoli, ed ora ne abbiamo la certezza – dichiara Vincenzo Caravona dirigente APS IncancellAbili – che visite specialistiche dei malati cronici, a causa dell’esponenziale aumento pandemico, sono state sospese e rimandate sine die. Posticipati, di conseguenza, i ricoveri, gli sceeening oncologici e le visite periodiche necessarie per determinate patologie da tenere sotto controllo. Di ulteriormente negativo, e lo dico a gran voce come APS IncancellAbili, c’e’ il commissariamento della Regione Calabria per ulteriori tre anni. Una scellerata decisione, ad opinione dello scrivente, del Governo centrale, che nominera’ ben venticinque figure esterne che nulla conoscono della realta’ sanitaria della Regione Calabria. Diventa, in questi ferali giorni, ancora piu’ difficoltoso per i malati cronici “pendolari” avere assistenza, visto l’imminente ultimo DPCM; questa categoria, per causa di forza maggiore, deve spostarsi in altre Regioni d’Italia per ricevere adeguate cure, visto che nella nostra Regione non tutte le assistenze sono possibili. Sacrificare le visite terapiche delle patologie croniche ritenute ‘non necessarie’ e’ senza ombra di dubbio inaccettabile: una malattia cronica, se non curata, puo’ avere gravi ripercussioni psico-fisiche. Come APS IncancellAbili-Sinlai restiamo a totale disposizione, nei limiti delle nostre possibilita’, di tutti coloro i quali necessitano di assistenza, anche informativa. lo siamo e lo saremo sempre per un senso di dovere morale e civico”.