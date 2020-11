Covid ad Aversa, ’20 ospedalizzati e numero contagi concentrati tra i 19 e 50 anni’

“Ieri sera ho appreso che il Coronavirus si è portato via uno storico iscritto al Partito democratico della nostra città. Sono molto triste le mie sentite condoglianze ai familiari. Tutti sapete ormai che il livello è rimasto immutato, giallo e dunque anche le restrizioni. Ed è ormai noto che in città si è superato quota 1000 contagi. Siamo a 1024 in virtù dei 60 di ieri con 27 guariti. Dal report apprendo che sono 20 gli ospedalizzzati e che il numero di contagi maggiore si concentra in persone tra i 19 e i 50 anni. Abbiamo dunque tantissime persone in isolamento domiciliare alle quali ricordo che devono stare in casa”. Così il sindaco di Aversa, Alfonso Golia.

“Ieri abbiamo incontrato gli agenti della Polizia municipale e protezione covile per pianificare il lavoro della settimana anche alla luce delle nuove direttive del ministero dell’Interno. A seguire c’è stato il secondo incontro con i sindaci per continuare a muoversi in modo compatto dopo il documentario di ieri”.