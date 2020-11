Choc nel Casertano: uccide la moglie e chiama i Carabinieri

Ha ucciso la moglie con alcuni colpi di pistola e si è costituito ai carabinieri. E’ accaduto nel Casertano, a Cancello Scallo, frazione di San Felice a Cancello.

Dalle prime indagini compiute dai carabinieri di Maddaloni, è emerso che l’uomo, un 34enne, avrebbe condotto la moglie, di poco più giovane, presso un’area di campagna dove l’ha uccisa con colpi d’arma da fuoco, per poi lasciarla sul posto. Quindi è tornato nella sua abitazione, a San Felice a Cancello, ed ha chiamato i carabinieri, dicendo di aver ucciso la moglie in seguito ad una lite: i militari sono andati a casa, hanno raccolto la sua confessione e lo hanno arrestato, per poi recarsi sul luogo del delitto, dove hanno rinvenuto il corpo della donna. Sul posto sarebbe stata ritrovata anche la pistola usata.

(ANSA)

“I numeri salgono in maniera esponenziale, ed è sempre per lo stesso motivo la gelosia, c’è bisogno di più collaborazione da parte di tutti, istituzioni, forze dell’ordine, ma soprattutto queste donne devono trovare il coraggio di andar via prima che sia troppo tardi. Sono vicina alla famiglia della ragazza. Auspico sia fatta giustizia quanto prima”. Lo dichiara Antonella Cortese, Criminologa e Presidente dell’Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica.