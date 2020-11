E-distribuzione ha comunicato che nella giornata di venerdì 13 novembre dalle 9 alle 16,30 ci sarà un’interruzione della fornitura di energia elettrica per effettuare dei lavori sugli impianti che interesserà le seguenti strade: Via Rosano, via San Giovanni, via Monserrato, via Santa Maria della Neve, via Canduglia, Via Drengot, Via Plebiscito, via Rebursa, via fuori le mura, via Porta San Giovanni, via dell’Olmo e via dei Torchi.