Aversa. Fondi per il Natale ad attività commerciali ed azione prevenzione Covid: le proposte della consigliera Dello Iacono

Misure di sostegno per le attività commerciali e o potenziamento dell’azione di prevenzione dell’emergenza Covid da parte della polizia municipale attraverso le risorse che la giunta di Aversa aveva destinato alle iniziative natalizie: se ne discuterà giovedì 12 novembre nel corso dei lavori della commissione affari generali su iniziativa della consigliera di Italia Viva Imma Dello Iacono.

«Ringrazio la collega Eugenia D’Angelo e tutti i componenti della commissione per aver recepito in maniera immediata la mia sollecitazione – ha spiegato l’esponente di Italia Viva – in questo momento così delicato, il compito di chi amministra è quello di garantire la sicurezza dei cittadini con misure concrete. Per sicurezza si devono intendere non solo provvedimenti tesi a contenere il contagio da Coronavirus, ma anche misure che mettano nelle condizione tutti di non soffrire l’inevitabile crisi economica che le restrizioni stanno portando. In quest’ottica credo che si possano destinare per tali attività le risorse che avevamo appostato per il Natale e che, purtroppo, nostro malgrado, a prescindere da come andrà la curva del contagio nelle prossime settimane, non sarà come lo avevamo immaginato per la città di Aversa. Misure straordinarie di sostegno a quelle categorie di commercio che più stanno risentendo delle chiusure potrebbero essere la maniera migliore di impiegare somme che avevamo immaginato potessero aiutare il commercio della nostra città, rendendo Aversa più accogliente per le festività natalizie».