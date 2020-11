(VIDEO) Fox News ferma in diretta la portavoce della Casa Bianca

Non c’è pace per Donald Trump e il suo staff da parte dei grandi network televisivi. Già qualche giorno fa, i media americani avevano stoppato la diretta del presidente uscente mentre ribadiva, ancora una volta, la presenza di brogli e voti illegali; ora tocca alla portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany.

Fox News, durante la conferenza stampa della McEnany, decide di ‘tagliare’ il collegamento perché ‘non possiamo trasmettere disinformazione’.

“Queste elezioni sono ben lontane dall’essere finite, e al contrario dei nostri avversari, noi non abbiamo niente da nascondere. Vogliamo che ogni voto legale sia conteggiato e vogliamo che ogni voto illegale…”, stava proseguendo la portavoce, a quel punto l’anchorman della Fox News, Neil Cavuto, decide di intervenire e interrompe il collegamento: “Penso che dobbiamo essere molto chiari, la Casa Bianca sta accusando la controparte di frode e di voto illegale. A meno che non abbia le prove per sostenere una tesi del genere, non posso continuare a mostrarvi in tutta onestà questo servizio. E’ un’accusa esplosiva sul fatto che la controparte abbia truffato. Non così fretta”.