(VIDEO) Covid, ‘Niente emergenza, ospedale Biella vuoto’: virale il video del negazionista aversano

Ha fatto il giro delle chat di Whatsapp, i video del negazionista originario di Aversa (CE) che ieri, intorno alle 9, ha girato un video entrando nell’area ospedaliera continuando a ripetere che non c’è nessun allarme covid visto che agli ingressi non c’erano ambulanze in coda a sirene spiegate e ressa di pazienti.

L’ASL di Biella era intervenuta anche su un altro video girato da un negazionista che riprendeva come all’esterno dei parcheggi e degli ingressi dell’ospedale di Biella non vi era nessuna emergenza. La stess azienda ha sottolineato come “nei giorni scorsi i pazienti ricoverati Covid erano 139, di cui 9 sui 10 posti disponibili in Rianimazione. Attualmente la Semintensiva è stata portata a 30 posti letto. Il Pronto soccorso questa settimana aveva una media di 15 nuovi pazienti Covid da ricoverare e quasi altrettanti in attesa di ricovero”.