Diocesi di Aversa celebra la IV Giornata dei Poveri e pubblica l’Osservatorio Povertà

In occasione della IV Giornata Mondiale dei Poveri ““Tendi la tua mano al povero”, che si celebra il 15 novembre 2020, l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Diocesi di Aversa pubblica il suo secondo dossier annuale dal titolo MANI (AT)TESE.

L’Osservatorio nasce nel 2018 dalla collaborazione tra la Caritas diocesana e la scuola socio-politica Eupolis. Il primo dossier dell’Osservatorio dal titolo Ossèrvàti, pubblicato a novembre 2019, ha tracciato un’analisi del profilo socio-economico dei 29 comuni che rientrano nel territorio diocesano. Con MANI (AT)TESE l’Osservatorio si concentra sulle problematiche sociali conseguenti alla pandemia, proponendo le storie di tante iniziative di sostegno sociale organizzate in questo periodo dalla Caritas, dalle parrocchie, dalle associazioni e da alcune amministrazioni comunali. Le parole del titolo e le immagini fotografiche del dossier raccontano che ogni relazione di condivisione è sempre un’azione a “doppio senso”: tendere le mani verso l’altro, ma anche saperle attendere dall’altro.

Il dossier, scaricabile gratuitamente dai siti web della Caritas diocesana e di Eupolis, non è solo un racconto di storie. Grazie a un’indagine quantitativa capillare e all’analisi qualitativa delle rilevazioni effettuate, MANI (AT)TESE è uno strumento a disposizione delle amministrazioni locali, delle organizzazioni del terzo settore e delle parrocchie per pianificare meglio, e in modo più efficace, le risposte all’emergenza sociale che purtroppo continua.

La Caritas Diocesana ha inoltre reso noto il programma (necessariamente ridimensionato) delle iniziative per la IV Giornata dei Poveri. Martedì 10 novembre è stato pubblicato il Video Promo della Giornata, con gli interventi del Vescovo di Aversa S.E. Mons. Angelo Spinillo e dei Volontari Caritas di alcune parrocchie del territorio diocesano. Giovedì 12 novembre verrà invece pubblicato il Video sul Dossier 2020 “Mani (at)tese: Osservatorio delle povertà e delle risorse”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Eupolis (Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico). Sabato 14 novembre, Cena da asporto presso la Mensa Caritas della Parrocchia San Pietro in Caivano. Domenica 15 novembre, previsto il Pranzo da asporto presso la Mensa della Caritas Diocesana (Sant’Agostino, Aversa) e presso la Mensa “Domus San Francesco” (Santuario Sant’Antimo). Sempre domenica, alle ore 17:00 , verrà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Angelo Spinillo presso la Caritas Diocesana con alcuni ospiti e volontari.

La celebrazione si svolgerà in sicurezza nel rispetto dei protocolli previsti dalle normative anti Covid- 19 e verrà trasmessa in Diretta Streaming sulla pagina Facebook Caritas Aversa.