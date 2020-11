Gricignano. Comitato Aria Pulita: “No al biodigestore anaerobico”

“Viste le notizie degli ultimi giorni in merito al insediamento di un impianto di biodigestore anaerobico sul territorio di Gricignano di Aversa, il Comitato Aria Pulita dopo un confronto interno ci tiene a ribadire un ‘no’ a un tale insediamento senza se e senza ma. Si invita l’amministrazione comunale ad adoperare tutte le iniziative possibili per impedire un tale insediamento. Il già citato impianto stando a quanto cita una relazione dei medici ambientalisti provocherebbe emissioni dannose per la salute pubblica e soprattutto danni ai soggetti fragili: donne in gravidanza, persone anziane, feti e bambini”. Così la posizione del Comitato Aria Pulita – Gricignano sul possibile insediamento del biodigestore nella zona industriale Asi di Aversa Nord.



“Ci sentiamo di consigliare di percorrere la via dell’uscita dal Consorzio ASI e procedere con la creazione di un sub consorzio che possa permettere di progettare il futuro della nostra zona industriale e evitando altri insediamenti scellerati, che negli anni non ha portato nessun vantaggio ai cittadini di Gricignano. Ci rendiamo disponibili a qualsiasi confronto con l’assessore al ramo, ma la nostra posizione è inamovibile sulla contrarietà a questo tipo di insediamento e a queste tipologie di fabbriche. Invitiamo all’amministrazione ad agire nel più breve tempo possibile a difesa della salute pubblica. Gricignano e la sua gente hanno già dato abbastanza, è il momento di agire con coraggio e determinazione. Concludiamo con una citazione di Giovanni Falcone: ‘Si può sempre fare qualcosa’”.