Eboli. Dimissioni sindaco Cariello, il commento di Forza Nuova

“Abbiamo appreso in giornata che il Sindaco di Eboli Massimo Cariello, attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. Tale atto determinerà l’arrivo nella nostra città di un commissario che gestirà l’amministrazione locale fino alla prossima tornata elettorale, la quale dovrebbe svolgersi, salvo imprevisti, nella primavera ventura. Non intendiamo in alcun modo speculare o esprimere posizioni sulle vicende giudiziarie del sindaco uscente, confidando nella serietà e nella professionalità della Magistratura ma ribadiamo la totale disponibilità della sezione cittadina, in questo particolare momento storico, ad operare come sempre nell’interesse esclusivo della nostra città e dei suoi abitanti in quanto riteniamo che, nei periodi di grave difficoltà, l’interesse comune deve prevalere su quello personale”. E’ il commento della sezione cittadina di Forza Nuova Eboli.