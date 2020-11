Covid, nuovo drive-in tamponi a Teverola per i comuni del Distretto 18

“Dopo Domenica, mercoledì ripeteremo il drive-in a Teverola (con le stesse modalità: solo a chi sarà chiamato dall’ASL). Occorre dare risposte celeri e limitare, con ogni azione, il contagio”. Ad annunciarlo il sindaco di Teverola, Tommaso Barbato.

L’iniziativa era rivolta esclusivamente ai cittadini dei comuni facente parte del Distretto 18: Teverola, Carinaro, Gricignano d’Aversa, Cesa, Succivo e Sant’Arpino che sono saranno contattati telefonicamente dell’Asl.

“L’asticella, a Teverola, purtroppo si alza – dice il primo cittadino -. Oggi, dopo avere avuto un confronto con la mia amministrazione, ho partecipato ad una riunione con i Sindaci dell’Agro. L’intero hinterland sta vivendo un periodo buio. Del resto è ovunque, purtroppo, così! In breve, i sindaci chiedono: comunicazioni da parte dell’ASL rapide; Tempi certi , e non epiche attese, per il referto del tampone di guarigione; L’Esercito per un serio controllo del territorio: le Polizie Locali, le cui risorse umane sono – ovunque – assai ridotte, non sono sufficienti! Domattina, alle 12:00, ho un incontro con il Centro Operativo Comunale. Adotteremo una serie di misure drastiche. 270 persone, purtroppo, sono un numero preoccupante: aiutateci. Collaboriamo”.