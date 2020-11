Covid, nuovi casi a Carinaro e Cesa

Nuovi casi da covid-19 a Carinaro e Cesa.

“Questa sera è arrivato al protocollo la Pec della Task- Force COVID della Regione a Campania che reca la notizia di altri 3 persone nostri concittadini che sono risultate positive al Covid-19 e di 3 persone guarite – fa sapere il sindaco di Carinaro, Nicola Affinito -. Alla luce di tutto quanto sta accadendo e del continuo aumento dei casi voglio esortarvi ad essere maggiormente responsabili per il bene di tutti , vi chiedo di seguire tutte le regole anti Covid: divieto di assembramenti, uso della mascherina anche all’aperto e lavaggio frequente delle mani. Vi esorto ad essere responsabili e di far prevalere il senso civico che ci ha sempre contraddistinto, chiedo soprattutto ai nostri giovani di dimostrare alla nostra comunità di essere maturi e responsabili e di saper agire con coscienza”.

“Il bilancio locale dei positivi torna a salire. Siamo a 304 attuali positivi, ma aspettiamo anche l’esito di molti tamponi di riscontro eseguiti al “drive in” a Teverola. Continuano ad esserci errori nelle comunicazioni da parte della Regione, che rende difficile il lavoro di aggiornamento – è quanto sottolinea il sindaco di Cesa, Enzo Guida -. Vi chiediamo, come sempre, di avvisarci di eventuali positività o guarigioni, pure meditante e mail a cesacovid19@libero.it. Ho avanzato richiesta ufficiale per accedere direttamente alla piattaforma Saniarp, per avere il quadro completo dei positivi locali. Oggi pomeriggio abbiamo tenuto, in video conferenza, una riunione tutti i sindaci dell’agro aversano, per affrontare, in maniera unita e condivisa, questa seconda ondata della pandemia”.